На Сахалине обновят участок дороги Лермонтовка — Вахрушев

Капитальный ремонт участка дороги Лермонтовка — Вахрушев с 4-го по 5-й километр в Поронайском районе Сахалинской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уже уложили асфальт на проезжей части, теперь они наносят разметку и занимаются приведением в порядок тротуаров, отметил и. о. руководителя «Управления Сахалинавтодора» Алексей Каверзнев.
«Также на участке региональной автодороги протяженностью 1,46 километра запланированы работы по обустройству автобусных остановок с устройством заездных карманов, автопавильонов, пешеходных переходов, установке наружного освещения и перильного ограждения. По условиям госконтракта капитальный ремонт автодороги должен быть завершен 20 ноября 2025 года», — добавил Алексей Каверзнев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.