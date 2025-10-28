Ричмонд
На Сахалине обновят участок дороги Лермонтовка — Вахрушев

Специалисты уже уложили асфальт на проезжей части.

Капитальный ремонт участка дороги Лермонтовка — Вахрушев с 4-го по 5-й километр в Поронайском районе Сахалинской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже уложили асфальт на проезжей части, теперь они наносят разметку и занимаются приведением в порядок тротуаров, отметил и. о. руководителя «Управления Сахалинавтодора» Алексей Каверзнев.

«Также на участке региональной автодороги протяженностью 1,46 километра запланированы работы по обустройству автобусных остановок с устройством заездных карманов, автопавильонов, пешеходных переходов, установке наружного освещения и перильного ограждения. По условиям госконтракта капитальный ремонт автодороги должен быть завершен 20 ноября 2025 года», — добавил Алексей Каверзнев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.