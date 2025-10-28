Омича задержали за оправдание терроризма в социальных сетях

Сотрудниками УФСБ России по Омской области задержан 28-летний житель Омска, причастный к публичному оправданию терроризма. Молодой омич размещал положительные комментарии после атак украинских БПЛА по территории России.
За оправдание терроризма возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска. 28-летний омич, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, открыто выражал антироссийские взгляды, размещал положительные комментарии, оправдывающие массированные атаки украинских БПЛА на объекты инфраструктуры в Москве и Ростовской области.
Оперативные материалы в отношении данного гражданина послужили основанием для возбуждения уголовного дела за оправдание террористической деятельности. Теперь враждебно настроенному по отношению к России омичу грозит серьезное наказание виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.