Розничные продажи пива в России упали почти на 17% с начала 2025 года

В России в период с января по сентябрь 2025 года значительно снизились розничные продажи пива. Они сократились сразу на 16,9%. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль.
Как свидетельствуют данные ведомства, на данный момент продажи пива сократились до 462,36 миллиона декалитров. При этом параллельно наблюдается снижение числа продаж пивных напитков. Их россияне за январь-сентябрь 2025 года приобрели меньше на 5,9% — 76,236 млн декалитров.
Обратная ситуация наблюдается только с сидром, пуаре и медовухой. За третий квартал 2025 года продажи данных напитков выросли сразу на 1,3 процента. Суммарно они составили 8,74 миллиона декалитров.
Тем временем снижение продаж наблюдается и на автомобильном рынке. Так, в январе-сентябре 2025 года россияне приобрели сразу на 25% меньше новых автомобилей. И это только легковой транспорт. В случае с грузовиками ситуация еще масштабнее — их стали покупать меньше на 56%.