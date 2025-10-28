Рэпер ICEGERGERT выкрикнул экстремистский лозунг на концерте в Москве

В конце августа рэпер Гуф получил предупреждение от полиции за исполнение во Владивостоке запрещенного трека «Тем, кто с нами». При этом на сцене он исполнял только цензурированную версию. Артист заявил, что больше вообще не будет исполнять эту песню.