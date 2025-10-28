Рэпер ICEGERGERT выкрикнул экстремистский лозунг на концерте в Москве

Рэпер Георгий Гергерт, известный под псевдонимом ICEGERGERT, выкрикнул экстремистский лозунг на концерте в Москве. Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября.
Музыкант поднял тост прямо во время выступления с фразой «Жизнь ворам»*, пропагандируя тем самым криминальную субкультуру среди подростков.
При этом летом текущего года песни рэпера уже подвергались лингвистической проверке на предмет наличия в них пропаганды нацистской символики или символики экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков.
3 мая на концерте ICEGERGERT в Уфе произошла массовая драка. Артист продолжал выступление, несмотря на инцидент. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку по факту произошедшего.
В конце августа рэпер Гуф получил предупреждение от полиции за исполнение во Владивостоке запрещенного трека «Тем, кто с нами». При этом на сцене он исполнял только цензурированную версию. Артист заявил, что больше вообще не будет исполнять эту песню.
*АУЕ — движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.