В Ростовской области мигрантами было совершено 400 преступлений

За первые девять месяцев 2025 года в Ростовской области выявлено около 6,5 тысяч иностранных граждан, нарушавших миграционное законодательство. Эта цифра в два раза превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные привела на пресс-конференции руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Светлана Тремасова.
За отчетный период зарегистрировано 400 преступлений, совершенных иностранными гражданами. Наиболее распространенными среди них стали кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
