В Ростовской области мигрантами было совершено 400 преступлений

За первые девять месяцев 2025 года в Ростовской области выявлено около 6,5 тысяч иностранных граждан, нарушавших миграционное законодательство. Эта цифра в два раза превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные привела на пресс-конференции руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Светлана Тремасова.