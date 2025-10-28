Ричмонд
В Прикамье выросло число ушедших на карантин из-за ОРВИ групп в детсадах

Общее число заболевших при этом упало.

Источник: Аргументы и факты

Количество групп в детских садах Пермского края, которые ушли на карантин из-за ОРВИ, выросло, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Как рассказывает управление, за неделю с 20 по 26 октября в Пермском крае снизилось общее количество заболевших ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлой неделей оно стало меньше на 2% — упало с 12,1 до 11,8 тысяч человек. Ведомство уточняет, что эпидемиологический порог в Пермском крае не превышен.

В тот же период снизилось и число классов и школ, где ученики были отправлены на карантин. Ранее оно коснулось 41 класса (19 школ), а в неделю до 26 октября это число упало до 34 классов (18 школ). В то же время, в садиках этот показатель изменился в другую сторону.

«В организованных детских коллективах в крае временно приостановлен образовательный процесс в очном формате 34 классов в 18 школах, 51 группы в 28 дошкольных организациях», — рассказывает Роспотребнадзор Пермского края.

Всего к 27 октября было привито больше 906 тысяч человек. Наиболее распространёнными среди больных стали вирусы парагриппа и риновирусы.