Бахрейн-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с двумя наградами

Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне с двумя наградами, сообщает пресс-служба НОК.

Спортсмены сборной республики выходили на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3×3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.

«В течение дня 2 наших тяжелоатлета завоевали 2 бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Победители:

Бронза.

Муниса Одилова (тяжелая атлетика, до 48 кг, рывок).

Хаётбек Эрматов (тяжелая атлетика, до 71 кг, рывок).

Делегация Узбекистана — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе.

Сегодня представители республики примут участие в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту.

В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.