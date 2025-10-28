Бахрейн-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с двумя наградами

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне с двумя наградами, сообщает пресс-служба НОК.
Спортсмены сборной республики выходили на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3×3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.
«В течение дня 2 наших тяжелоатлета завоевали 2 бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Победители:
Бронза.
Муниса Одилова (тяжелая атлетика, до 48 кг, рывок).
Хаётбек Эрматов (тяжелая атлетика, до 71 кг, рывок).
Делегация Узбекистана — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе.
Сегодня представители республики примут участие в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту.
В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.