Сочинских зубров готовят к переселению в Абхазию

В 2026 году из Кавказского биосферного заповедника в Абхазию перевезут шесть зубров. Соответствующее решение утвердили участники российско-абхазской экспертной группы в ходе первого заседания в Сухуме, сообщила пресс-служба сочинской администрации.
Группу из двух самцов и четырех самок разместят на территории Псху-Гумистинского заповедника. К их прибытию там уже ведется подготовка к строительству обширного вольера, который займет четыре гектара. Профессионалы Кавказского заповедника обеспечат всестороннее консультационное сопровождение проекта и передадут коллегам уникальные методики по успешному восстановлению популяции зубров в естественной среде.
На этом фоне администрация Сочи инициировала обращение в министерство природных ресурсов Краснодарского края с просьбой о передаче полномочий по регулированию численности дикой фауны в городской черте. Поводом для этого стали участившиеся визиты бурых медведей в населенные пункты, расположенные в горной местности.
Перед началом зимы на курорте отмечается увеличение количества случаев выхода косолапых в поселки, граничащие с Сочинским национальным парком. Специалисты объясняют эту тенденцию ростом поголовья медведей при ограниченности пищевых ресурсов в лесах. Источником привлечения для животных служат контейнерные площадки для сбора ТКО, домашние животные и сельскохозяйственные культуры на приусадебных участках.
Каждое сообщение о появлении хищника оперативно регистрируется инспекторами Сочинского нацпарка. Они оценивают модель поведения животного и его реакцию на человека, в частности наличие или отсутствие оборонительной позиции. Параллельно ведется активная разъяснительная работа с постоянными жителями данных территорий.
Напомним, в сентябре информагентство сообщило сразу о четырех встречах животных с людьми в разных районах. В селе Каштаны местные жители несколько раз замечали медведя недалеко от домов. По словам местных, зверь напал на корову. Под Апшеронском такое же животное подошло к жилому дому и разрушило двор.