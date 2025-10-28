Ричмонд
Сочинских зубров готовят к переселению в Абхазию

Кавказский заповедник передаст в 2026 году шесть зубров.

Источник: t.me/officialsochi

В 2026 году из Кавказского биосферного заповедника в Абхазию перевезут шесть зубров. Соответствующее решение утвердили участники российско-абхазской экспертной группы в ходе первого заседания в Сухуме, сообщила пресс-служба сочинской администрации.

Группу из двух самцов и четырех самок разместят на территории Псху-Гумистинского заповедника. К их прибытию там уже ведется подготовка к строительству обширного вольера, который займет четыре гектара. Профессионалы Кавказского заповедника обеспечат всестороннее консультационное сопровождение проекта и передадут коллегам уникальные методики по успешному восстановлению популяции зубров в естественной среде.

На этом фоне администрация Сочи инициировала обращение в министерство природных ресурсов Краснодарского края с просьбой о передаче полномочий по регулированию численности дикой фауны в городской черте. Поводом для этого стали участившиеся визиты бурых медведей в населенные пункты, расположенные в горной местности.

Перед началом зимы на курорте отмечается увеличение количества случаев выхода косолапых в поселки, граничащие с Сочинским национальным парком. Специалисты объясняют эту тенденцию ростом поголовья медведей при ограниченности пищевых ресурсов в лесах. Источником привлечения для животных служат контейнерные площадки для сбора ТКО, домашние животные и сельскохозяйственные культуры на приусадебных участках.

Каждое сообщение о появлении хищника оперативно регистрируется инспекторами Сочинского нацпарка. Они оценивают модель поведения животного и его реакцию на человека, в частности наличие или отсутствие оборонительной позиции. Параллельно ведется активная разъяснительная работа с постоянными жителями данных территорий.

Напомним, в сентябре информагентство сообщило сразу о четырех встречах животных с людьми в разных районах. В селе Каштаны местные жители несколько раз замечали медведя недалеко от домов. По словам местных, зверь напал на корову. Под Апшеронском такое же животное подошло к жилому дому и разрушило двор.