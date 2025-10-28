Сочинских зубров готовят к переселению в Абхазию

Напомним, в сентябре информагентство сообщило сразу о четырех встречах животных с людьми в разных районах. В селе Каштаны местные жители несколько раз замечали медведя недалеко от домов. По словам местных, зверь напал на корову. Под Апшеронском такое же животное подошло к жилому дому и разрушило двор.