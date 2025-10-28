«Тайные пациенты» будут контролировать работу поликлиник в Башкирии

В Башкирии начинается проверка качества работы медицинских учреждений. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о запуске исследования с привлечением так называемых «тайных пациентов».
По словам министра, этот подход позволит ведомству детально изучить весь путь пациента в поликлинике: от входа в учреждение до получения медицинской помощи. Такой мониторинг поможет выявить существующие проблемы и разработать конкретные рекомендации для каждого лечебного учреждения.
Рахматуллин отдельно отметил, что длительное ожидание приема продолжает оставаться одной из основных жалоб пациентов. В республике уже реализуется комплекс мер, направленных на оптимизацию работы регистратур и сокращение очередей.
Среди уже внедренных решений — создание стандартов работы сестринских постов для грамотного распределения потоков пациентов, развитие системы предварительной записи и регулярное обновление расписания врачей. Также практикуется автоматическое оповещение пациентов с помощью робота-оператора, который напоминает о предстоящем визите к врачу и предлагает отменить запись, если необходимость в приеме отпала.
Особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников регистратуры. Пилотный проект по использованию систем видеоаналитики в холлах поликлиник уже показал положительные результаты — количество конфликтных ситуаций сократилось на 57%.
