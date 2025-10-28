Союз журналистов Омской области сообщил об утрате. На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный омский журналист Сергей Комаровских.
В журналистику выпускник журфака Уральского государственного университета пришел в 1979 году. В перестройку Комаровских был создателем, учредителем и главным редактором газеты «Зеркало». Работал в журналах «БК» и NB. Специализировался на промышленно-экономической тематике.
«Коллеги по цеху помнят его как настоящего профессионала, журналиста с яркой гражданской позицией», — отметили в Союзе журналистов.
Похоронят Сергея Комаровских на кладбище близ города Хайфа в Израиле.
Омский Союз журналистов и редакция выражают соболезнование родным, близким и коллегам Сергея Эриевича.