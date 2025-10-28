«Почему ты не умер, а мама умерла?»: Ярослав Сумишевский рассказал, как сын переживает потерю матери

— Для него это было так: мама уехала, а потом я ему сказал, что она умерла. Но он все равно еще не осознавал этого особо. Сейчас, видимо, по новой что-то осознал — года полтора назад спрашивал: «Что случилось, а почему ты не умер, а мама умерла?», — поделился Сумишевский в беседе с KP.RU.