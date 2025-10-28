«Почему ты не умер, а мама умерла?»: Ярослав Сумишевский рассказал, как сын переживает потерю матери

Российский певец и шансонье Ярослав Сумишевский рассказал, как его младший сын переживает потерю матери. В январе 2021 года в Красноярском крае супруга артиста Наталья погибла в автокатастрофе по дороге на концерт. Тогда маленькому Мирославу было всего три года. Для семьи это стало тяжелейшим испытанием.
— Для него это было так: мама уехала, а потом я ему сказал, что она умерла. Но он все равно еще не осознавал этого особо. Сейчас, видимо, по новой что-то осознал — года полтора назад спрашивал: «Что случилось, а почему ты не умер, а мама умерла?», — поделился Сумишевский в беседе с KP.RU.
Шансонье также рассказал, что когда сын подрастет, у него, скорее всего, появятся новые вопросы о случившемся. Сейчас же ребенок еще не до конца осознает произошедшее.
— Я все подробности рассказываю. Пока ничего не спрашивает. Я думаю, что будет постарше и, скорее всего, появится новый вопрос у него, — пояснил певец.
Напомним, Наталья Сумишевская была не только женой, но и соратницей артиста. Она помогала ему в творчестве и руководила проектами. Все песни, которые исполнял Ярослав, посвящались Наташе.