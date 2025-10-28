Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почему ты не умер, а мама умерла?»: Ярослав Сумишевский рассказал, как сын переживает потерю матери

Ярослав Сумишевский рассказал о вопросах маленького сына после смерти матери.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец и шансонье Ярослав Сумишевский рассказал, как его младший сын переживает потерю матери. В январе 2021 года в Красноярском крае супруга артиста Наталья погибла в автокатастрофе по дороге на концерт. Тогда маленькому Мирославу было всего три года. Для семьи это стало тяжелейшим испытанием.

— Для него это было так: мама уехала, а потом я ему сказал, что она умерла. Но он все равно еще не осознавал этого особо. Сейчас, видимо, по новой что-то осознал — года полтора назад спрашивал: «Что случилось, а почему ты не умер, а мама умерла?», — поделился Сумишевский в беседе с KP.RU.

Шансонье также рассказал, что когда сын подрастет, у него, скорее всего, появятся новые вопросы о случившемся. Сейчас же ребенок еще не до конца осознает произошедшее.

— Я все подробности рассказываю. Пока ничего не спрашивает. Я думаю, что будет постарше и, скорее всего, появится новый вопрос у него, — пояснил певец.

Напомним, Наталья Сумишевская была не только женой, но и соратницей артиста. Она помогала ему в творчестве и руководила проектами. Все песни, которые исполнял Ярослав, посвящались Наташе.