Дамба Белгородского водохранилища попала под удары ВСУ: карта СВО на Украине за 28 октября

Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями и Московским регионом. Большинство дронов — 13 единиц — сбито в небе над Калужской областью.
