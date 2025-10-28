Ярослав Сумишевский сделал откровенное заявление о личной жизни: что известно про его семейный статус

Российский певец и шансонье Ярослав Сумишевский сделал откровенное заявление про свою личную жизнь и семейный статус. В интервью KP.RU исполнитель признался, что его сердце уже занято. Его возлюбленная Анастасия не хочет быть публичной и старается оставаться в тени.
— Мое сердце не свободно, я об этом тоже уже говорил. Моя девушка не хочет быть публичным человеком. Я не свободен, живем вместе, все нормально, — рассказал Сумишевский.
Музыкант отметил, что, несмотря на важность семьи, на первом месте для него всегда будет творчество. Сумишевский признался, что с детства мечтал о сцене и не смог бы бросить любимое дело даже ради личной жизни. По его словам, успех в семье невозможен без стабильной работы, поэтому он старается сохранять баланс между концертами и личным счастьем.
Напомним, Сумишевский пережил тяжелую утрату. В 2021 году в автокатастрофе погибла его супруга Наталья, которая была не только женой, но и соратницей артиста.