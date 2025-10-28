Ярослав Сумишевский сделал откровенное заявление о личной жизни: что известно про его семейный статус

Музыкант отметил, что, несмотря на важность семьи, на первом месте для него всегда будет творчество. Сумишевский признался, что с детства мечтал о сцене и не смог бы бросить любимое дело даже ради личной жизни. По его словам, успех в семье невозможен без стабильной работы, поэтому он старается сохранять баланс между концертами и личным счастьем.