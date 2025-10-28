Ричмонд
В Испании умер 15-летний игрок футбольной академии «Сарагоса»

Причина смерти юного футболиста не называется.

Источник: Аргументы и факты

Воспитанник академии испанского футбольного клуба «Сарагоса» Хорхе Касадо скончался в возрасте 15 лет. О смерти футболиста сообщила пресс-служба команды.

Причина смерти юного спортсмена не называется.

«Мы опустошены утратой и разделяем огромное горе семьи и близких Хорхе. Клуб шлет им всю нашу любовь и поддержку в это тяжелое время. Покойся с миром, Хорхе», — сказано в сообщении команды.

Ранее в Испании умер 17-летний мотогонщик Пау Альсина. Он скончался от травм, полученных во время тренировки. В ходе заезда Альсина потерял управление над мотоциклом, перелетел через него и приземлился на голову.

Напомним, 3 июля в Испании погиб 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота. Спорткар Lamborghini футболиста сошел с трассы при обгоне и загорелся. Причиной аварии стала лопнувшая шина. Вместе с Жотой погиб его брат Андре Силва.