В Испании умер 15-летний игрок футбольной академии «Сарагоса»

Воспитанник академии испанского футбольного клуба «Сарагоса» Хорхе Касадо скончался в возрасте 15 лет. О смерти футболиста сообщила пресс-служба команды.
Причина смерти юного спортсмена не называется.
«Мы опустошены утратой и разделяем огромное горе семьи и близких Хорхе. Клуб шлет им всю нашу любовь и поддержку в это тяжелое время. Покойся с миром, Хорхе», — сказано в сообщении команды.
Ранее в Испании умер 17-летний мотогонщик Пау Альсина. Он скончался от травм, полученных во время тренировки. В ходе заезда Альсина потерял управление над мотоциклом, перелетел через него и приземлился на голову.
Напомним, 3 июля в Испании погиб 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота. Спорткар Lamborghini футболиста сошел с трассы при обгоне и загорелся. Причиной аварии стала лопнувшая шина. Вместе с Жотой погиб его брат Андре Силва.