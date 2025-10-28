«Все о ней напоминает»: Сумишевский рассказал, что помогло пережить смерть жены

Российский певец, основатель интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский рассказал, как справлялся с горем после потери жены. В 2021 году в Красноярском крае его супруга Наталья погибла в автокатастрофе по дороге на концерт.
— Психологи были, алкоголь был, гастроли. Больше всего, наверное, гастроли. Хотя тоже на гастролях, когда я поехал, мы же вместе ездили с женой. Приходишь в гостиницу, а там тот же номер, все равно все напоминает, — признался певец в беседе с KP.RU.
В автокатастрофе сам певец сильно не пострадал, а его супругу доставили в Красноярск, где она несколько дней находилась в коме и позже скончалась. Он отметил, что возвращение к работе и забота о сыне помогли ему справляться с тяжелыми эмоциями.
— Тем не менее работа и понимание того, что у тебя есть сын и надо его воспитывать, помогают встать на ноги заново, — поделился Сумишевский.
Ранее певец отметил, что его сердце уже не свободно. Сейчас Сумишевский строит новые отношения и живет с возлюбленной, которая не хочет быть публичной.