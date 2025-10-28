Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все о ней напоминает»: Сумишевский рассказал, что помогло пережить смерть жены

Ярослав Сумишевский рассказал, как пережил потерю жены.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец, основатель интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский рассказал, как справлялся с горем после потери жены. В 2021 году в Красноярском крае его супруга Наталья погибла в автокатастрофе по дороге на концерт.

— Психологи были, алкоголь был, гастроли. Больше всего, наверное, гастроли. Хотя тоже на гастролях, когда я поехал, мы же вместе ездили с женой. Приходишь в гостиницу, а там тот же номер, все равно все напоминает, — признался певец в беседе с KP.RU.

В автокатастрофе сам певец сильно не пострадал, а его супругу доставили в Красноярск, где она несколько дней находилась в коме и позже скончалась. Он отметил, что возвращение к работе и забота о сыне помогли ему справляться с тяжелыми эмоциями.

— Тем не менее работа и понимание того, что у тебя есть сын и надо его воспитывать, помогают встать на ноги заново, — поделился Сумишевский.

Ранее певец отметил, что его сердце уже не свободно. Сейчас Сумишевский строит новые отношения и живет с возлюбленной, которая не хочет быть публичной.