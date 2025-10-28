Ричмонд
В Минтруда определили перечень профессий для трудовых мигрантов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минтруда определили перечень профессий для трудовых мигрантов. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале, передает корреспондент БЕЛТА.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 115 от 10 октября 2025 года определен перечень профессий (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без учета ограничений по защите национального рынка труда, на 2026 год согласно приложению.

В перечень включено 18 профессий рабочих, таких как водитель автомобиля, животновод, бетонщик, каменщик, маляр, монтер пути, овощевод и других, а также 14 должностей служащих. В перечне — агроном, акушерка, ветеринарный врач, зоотехник и др.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. −0-