В Минтруда определили перечень профессий для трудовых мигрантов

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 115 от 10 октября 2025 года определен перечень профессий (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без учета ограничений по защите национального рынка труда, на 2026 год согласно приложению.
В перечень включено 18 профессий рабочих, таких как водитель автомобиля, животновод, бетонщик, каменщик, маляр, монтер пути, овощевод и других, а также 14 должностей служащих. В перечне — агроном, акушерка, ветеринарный врач, зоотехник и др.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. −0-