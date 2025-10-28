В Минтруда определили перечень профессий для трудовых мигрантов

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 115 от 10 октября 2025 года определен перечень профессий (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без учета ограничений по защите национального рынка труда, на 2026 год согласно приложению.