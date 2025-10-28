Премьер-министр Японии поддержала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала кандидатуру президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом во вторник, 28 октября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
— За такой короткий период времени мир начал наслаждаться большим миром, — сказала Санаэ Такаити.
Японская премьер-министр отметила, что она сама вдохновилась американским президентом. По словам Санаэ Такаити, она впечатлена успехами Дональда Трампа, передает Reuters.
28 октября Санаэ Такаити и Дональд Трамп подписали соглашения о «новом золотом веке альянса» между двумя странами. Они также приняли меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов.
При этом лауреат Нобелевской премии мира этого года, венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо, открыто призвала власти США начать военное вмешательство в ее стране. Она также пообещала приватизировать всю национальную промышленность для американских компаний, гарантируя «огромную прибыль».