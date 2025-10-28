Минпромторг показал видео полета МС-21 с пермскими двигателями ПД-14

В Иркутске успешно прошли испытания российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного двигателями ПД-14, которые производятся в Перми. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
