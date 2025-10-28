В Иркутской области водителям предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей

В Иркутской области водителям, электромонтажникам и машинистам предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей. Как стало известно из данных hh.ru, ранее лидировавшие в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов менеджеры по продажам теперь составляют лишь 3% от общего числа таких вакансий.
— Стремясь к высокому доходу, соискатели часто сталкиваются с необходимостью работать вахтовым методом. Согласно статистике, 82% высокооплачиваемых предложений подразумевают именно такой формат, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе сервиса по поиску работы.
Значительную долю рынка труда с зарплатами выше 200 тысяч рублей занимают строительство и недвижимость, добыча полезных ископаемых и транспортная логистика.
