В Иркутской области водителям предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей

В Иркутской области водителям, электромонтажникам и машинистам предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей. Как стало известно из данных hh.ru, ранее лидировавшие в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов менеджеры по продажам теперь составляют лишь 3% от общего числа таких вакансий.