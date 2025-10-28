Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области водителям предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей

82% высокооплачиваемых предложений подразумевают вахтовый метод работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области водителям, электромонтажникам и машинистам предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей. Как стало известно из данных hh.ru, ранее лидировавшие в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов менеджеры по продажам теперь составляют лишь 3% от общего числа таких вакансий.

— Стремясь к высокому доходу, соискатели часто сталкиваются с необходимостью работать вахтовым методом. Согласно статистике, 82% высокооплачиваемых предложений подразумевают именно такой формат, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Значительную долю рынка труда с зарплатами выше 200 тысяч рублей занимают строительство и недвижимость, добыча полезных ископаемых и транспортная логистика.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что второй импортозамещенный самолет МС-21 взлетел с аэродрома в Иркутске.