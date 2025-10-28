Создано ПО для более точной классификации степени злокачественности рака почки

«Результаты нашего исследования указывают на то, что рассчитанные с помощью ИИ количественные метрики позволят с большей уверенностью отнести случай к одной или другой ядрышковой градации. Вместо субъективной оценки “много” или “мало” ядрышек врач получит конкретное значение — например, 15%. Это объективный, воспроизводимый параметр, который можно использовать для персонализированного прогноза и выбора терапии», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цифрового микроскопического анализа Алексея Файзуллина.