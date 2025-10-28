В МВД предупредили о мошеннических схемах в период «черной пятницы»

По данным ведомства, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и используют все приемы легальных компаний. Они создают яркие сайты с названиями, похожими на официальные, такие как «Распродажа», «Скидки» и «Black Friday Sale». В соцсетях активно рекламируют свои поддельные магазины, создавая иллюзию низких цен.