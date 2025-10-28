Ричмонд
В МВД предупредили о мошеннических схемах в период «черной пятницы»

Аферисты копируют сайты известных брендов и рассылают фишинговые ссылки.

Источник: freepik.com

В преддверии «черной пятницы» злоумышленники активизируют свои действия, копируя сайты известных брендов и рассылая фишинговые ссылки. Они также проводят фейковые розыгрыши, требующие оплаты налога или пошлины, предупреждают в МВД РФ.

По данным ведомства, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и используют все приемы легальных компаний. Они создают яркие сайты с названиями, похожими на официальные, такие как «Распродажа», «Скидки» и «Black Friday Sale». В соцсетях активно рекламируют свои поддельные магазины, создавая иллюзию низких цен.

«Фишинговые ссылки приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети, а переход по ним ведет на поддельные формы оплаты, где мошенники собирают данные банковских карт», — говорится в сообщении МВД.

Злоумышленники также представляются курьерами, требуя от своих жертв продиктовать коды из SMS якобы для уточнения адреса доставки. В результате они получают доступ к банковским счетам и аккаунтам в мессенджерах, отмечают представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги у россиян с помощью схемы с доставкой от имени сотрудника маркетплейса и последующего взлома аккаунта на «Госуслугах».