На российском ТВ и стримингах призвали запретить показ популярного мультфильма

Политолог и общественный деятель Вадим Попов заявил, что показ мультфильм «Маша и Медведь» стоит ограничить на телевидении и стриминговых сервисах. По его словам, сюжет, где девочка живет без родителей и воспитывается медведем, не совпадает с традиционными семейными ценностями России.