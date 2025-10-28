На российском ТВ и стримингах призвали запретить показ популярного мультфильма

Политолог и общественный деятель Вадим Попов заявил, что показ мультфильм «Маша и Медведь» стоит ограничить на телевидении и стриминговых сервисах. По его словам, сюжет, где девочка живет без родителей и воспитывается медведем, не совпадает с традиционными семейными ценностями России.
Попов считает, что дети могут неправильно понять происходящее на экране. Он отметил, что главная героиня ведет себя капризно и эгоистично, а некоторые сцены, включая отношения медведей, дают вредный пример. Активист подчеркнул, что подобный контент формирует у малышей искаженное представление о семье и любви, передает «Абзац».
По его мнению, мультфильм пока не нужно заносить в список запрещенных, но отдельные серии вызывают сомнения. В частности, эпизод, где Маша заставляет волков лечиться с криками, Попов назвал примером жестокого обращения с животными.
28 октября отмечается Международный день анимации, учрежденный в 2002 году французским отделением АСИФА. В этот день зрители традиционно смотрят любимые мультфильмы, и самым популярным в России остается именно «Маша и Медведь».
