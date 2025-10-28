Врач раскрыла способы замедлить старение

По словам специалиста, старение начинается у всех по-разному — в 30 или 40 лет — и определяется сочетанием факторов: генетикой, образом жизни и рационом. Показателем процесса выступает иммунная система, а внешним маркером — состояние кожи. Существуют приборы, позволяющие оценить физиологический, биологический и фактический возраст; их результаты отражают накопленный образ жизни: те, кто следит за здоровьем, обычно живут дольше и качественнее.
Лапа подчеркнула важность сохранения когнитивных функций: по скорости реакции можно судить о перспективах здоровья и продолжительности жизни. У мужчин и женщин, которые «моложе своих лет», как правило, хорошо сохранены когнитивные способности.
Специалист предостерегла также от чрезмерной ходьбы в угоду здоровью, поскольку норма в 10−20 тысяч шагов в день повышает нагрузку на суставы. Она рекомендует ограничиться примерно 2 тысячами шагов и в целом делать ставку на заботу о собственном здоровье как главный способ продлить активное долголетие.
Ранее немецкие учёные выяснили, что моногамные мужчины в среднем живут дольше. При этом у самок всех видов млекопитающих, включая человека, долголетие зависит от воспитания потомства.
