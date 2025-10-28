Врач раскрыла способы замедлить старение

По словам специалиста, старение начинается у всех по-разному — в 30 или 40 лет — и определяется сочетанием факторов: генетикой, образом жизни и рационом. Показателем процесса выступает иммунная система, а внешним маркером — состояние кожи. Существуют приборы, позволяющие оценить физиологический, биологический и фактический возраст; их результаты отражают накопленный образ жизни: те, кто следит за здоровьем, обычно живут дольше и качественнее.