Жители Хабаровского края смогут пройти экспресс-диагностику здоровья

В Хабаровском крае начинают установку инновационных диагностических комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта смогут всего за 15 секунд определить ключевые показатели здоровья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Устройства, работающие на основе фотоплетизмографии, помогут жителям региона своевременно выявлять возможные проблемы и быстро обращаться к врачам.
В ближайшее время такие комплексы будут установлены в крупных торговых центрах Хабаровска и Комсомольска. Система анализирует биомаркеры человека: пол, возраст, пульс, индекс массы тела, уровень холестерина и риск развития заболеваний, включая диабет второго типа.
«Развитие здравоохранения — стратегически важная задача региона, направленная на повышение качества жизни и укрепление здоровья населения», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Хабаровский край уже много лет внедряет искусственный интеллект в медицину. Например, краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева первой в стране начала использовать ИИ для анализа КТ головного мозга.