Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Хабаровского края смогут пройти экспресс-диагностику здоровья

Новые комплексы с искусственным интеллектом оценят состояние организма за 15 секунд.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае начинают установку инновационных диагностических комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта смогут всего за 15 секунд определить ключевые показатели здоровья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Устройства, работающие на основе фотоплетизмографии, помогут жителям региона своевременно выявлять возможные проблемы и быстро обращаться к врачам.

В ближайшее время такие комплексы будут установлены в крупных торговых центрах Хабаровска и Комсомольска. Система анализирует биомаркеры человека: пол, возраст, пульс, индекс массы тела, уровень холестерина и риск развития заболеваний, включая диабет второго типа.

«Развитие здравоохранения — стратегически важная задача региона, направленная на повышение качества жизни и укрепление здоровья населения», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.

Хабаровский край уже много лет внедряет искусственный интеллект в медицину. Например, краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева первой в стране начала использовать ИИ для анализа КТ головного мозга.