ТАСС: Россиянам дешевле содержать кошек, чем собак

Ежемесячные траты на содержание кошек у россиян в среднем ниже, чем на собак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Русский стандарт».
Чаще всего россияне тратят на кошек от трех до пяти тысяч рублей в месяц, а на собак — более пяти тысяч.
Согласно опросу, кошки в российских домах встречаются чаще, чем собаки: 56 процентов респондентов держат котов, еще 17 процентов содержат одновременно кошку и собаку, а одна собака есть у 14 процентов участников опроса.
Основная статья расходов — питание питомцев (70 процентов), на втором месте — затраты на здоровье (25 процентов), на третьем — предметы гигиены и ухода (5 процентов). Более половины участников (56 процентов) приобретают товары для животных онлайн, передает ТАСС.
Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. Все чаще они становятся полноценными жильцами городских квартир, где для них важно обеспечить комфорт и безопасность. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно организовать домашнее пространство, чтобы питомец чувствовал себя уютно и уверенно.