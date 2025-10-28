Ричмонд
ТАСС: Россиянам дешевле содержать кошек, чем собак

Ежемесячные траты на содержание кошек у россиян в среднем ниже, чем на собак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Русский стандарт».

Чаще всего россияне тратят на кошек от трех до пяти тысяч рублей в месяц, а на собак — более пяти тысяч.

Согласно опросу, кошки в российских домах встречаются чаще, чем собаки: 56 процентов респондентов держат котов, еще 17 процентов содержат одновременно кошку и собаку, а одна собака есть у 14 процентов участников опроса.

Основная статья расходов — питание питомцев (70 процентов), на втором месте — затраты на здоровье (25 процентов), на третьем — предметы гигиены и ухода (5 процентов). Более половины участников (56 процентов) приобретают товары для животных онлайн, передает ТАСС.

Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. Все чаще они становятся полноценными жильцами городских квартир, где для них важно обеспечить комфорт и безопасность. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно организовать домашнее пространство, чтобы питомец чувствовал себя уютно и уверенно.