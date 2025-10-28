ТАСС: Россиянам дешевле содержать кошек, чем собак

Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. Все чаще они становятся полноценными жильцами городских квартир, где для них важно обеспечить комфорт и безопасность. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно организовать домашнее пространство, чтобы питомец чувствовал себя уютно и уверенно.