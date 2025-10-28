Ричмонд
В Узбекистане запустили бесплатную психологическую помощь онкопациенткам

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В Узбекистане начала работу программа бесплатной психологической поддержки для женщин, столкнувшихся с диагнозами рак молочной железы и рак шейки матки. Она включает онлайн и офлайн занятия, групповые сессии, тренинги и психотерапевтические встречи, а также арт-терапию.

«Это пространство, где женщины, проходящие лечение или восстановление, могут найти поддержку и понимание, — рассказала Vaib.uz психолог Сайёра Азларова, основательница центра психологии Insight. — Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала, что она не одна».

Онлайн-сессии будут проходить дважды в неделю и рассчитаны от 50 до 200 участниц. Занятия будут на русском и узбекском языках, чтобы участие было доступным для всех. Сейчас формируются группы.

Будут и живые встречи, пока планируется встречаться с участницами проекта раз в две недели. В программе задействованы психологи, имеющие опыт работы с онкопациентами, в том числе Феруза Алимова, Раиса Таджибаева, Розалия Габдулхакова.

В планах организаторов — расширить команду, привлечь новых психологов и запустить бесплатную горячую линию для консультаций и эмоциональной поддержки.

Женщины, желающие получить психологическую поддержку или принять участие в тренингах, могут оставить заявку через Телеграм: @insight_onco или по телефону +998992873353.

Программа продлится до 25 января 2026 года.