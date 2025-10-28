В Омске Куйбышевский суд переедет в здание банка за 480 миллионов

Для реконструкции бывшего здания банка на улице Куйбышева под новый корпус Куйбышевского районного суда выбран подрядчик. Контракт на выполнение работ был подписан 27 октября между начальником управления Судебного департамента Омской области Константином Смагиным и директором ООО «ИКГ-Транс» Василием Ткачом.
Электронный аукцион для выбора подрядчика прошёл 16 октября, стартовая цена контракта составила 515,3 млн рублей. В торгах участвовали две компании, и победителем стало ООО «ИКГ-Транс», предложившее цену в 481,8 млн рублей, в то время как его конкурент предложил 484,4 млн рублей.
Согласно условиям контракта, демонтаж в здании на Куйбышева начнётся в 2025 году. Основные работы по капитальному ремонту и реконструкции планируется провести в 2026—2027 годах, а завершить их необходимо не позднее 30 ноября 2027 года.
ООО «ИКГ-Транс» зарегистрировано в рабочем посёлке Любинский и действует с июня 2005 года. Учредителем компании является Самвел Григорян. Летом прошлого года фирма занималась строительством поликлиники для взрослых и детей в Октябрьском округе Омска.