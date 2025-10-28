Акмолинка продала квартиру и лишилась всех денег, сделав 32 перевода

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Акмолинской области предупреждают граждан о мошеннической схеме, связанной с так называемой «кибератакой» на счета. «Именно с такой формулировкой преступники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, вводят граждан в заблуждение и вынуждают перевести сбережения на счета третьих лиц», — отметили в департаменте полиции региона.
Мнимой «кибератаке» подверглась жительница Щучинска, которая продала квартиру, а все вырученные средства вместе со своими личными сбережениями лично передала мошенникам. Ущерб составил 11,8 млн тенге.
«Неизвестные представились сотрудниками полиции и сообщили, что на банковские счета потерпевшей совершается “кибератака” мошенников, которые пытаются оформить онлайн-кредиты. Предотвратить эти действия возможно, необходимо вложить свои личные сбережения, что и сделала заявительница», — рассказали в ведомстве.
Всего пенсионерка совершила 32 транзакции через различные терминалы, а все деньги ушли на счета дропперов. Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными. Ни в коем случае не следует продолжать разговор с неизвестными абонентами, представляющимися сотрудниками банков, правоохранительных органов, коммунальных служб, операторами сотовой связи или работниками медицинских учреждений. «Не следуйте инструкциям от незнакомцев, не говорите личные сведения и не переводите денежные средства», — напоминают стражи порядка.