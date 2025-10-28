Акмолинка продала квартиру и лишилась всех денег, сделав 32 перевода

Всего пенсионерка совершила 32 транзакции через различные терминалы, а все деньги ушли на счета дропперов. Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными. Ни в коем случае не следует продолжать разговор с неизвестными абонентами, представляющимися сотрудниками банков, правоохранительных органов, коммунальных служб, операторами сотовой связи или работниками медицинских учреждений. «Не следуйте инструкциям от незнакомцев, не говорите личные сведения и не переводите денежные средства», — напоминают стражи порядка.