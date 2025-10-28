Игра в рейтинг. Почему Красноярск то самый грязный, то самый чистый город

Несмотря на все недостатки, годовая статистика IQAir показывает для Красноярска положительную динамику. Если в 2021 году город был в «красной» зоне, то в годовом рейтинге за 2024 год он занимает 2194 место в мире. Помимо объективно грязных городов Китая и Индии, выше Красноярска стоят также европейские — Корсико в Италии, Краков и Люблин в Польше, и даже Валвейк в Нидерландах.