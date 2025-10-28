Игра в рейтинг. Почему Красноярск то самый грязный, то самый чистый город

22 октября Красноярск занял второе место в рейтинге самых грязных городов мира по версии швейцарского портала IQAir. А уже на следующий день, 23 октября, город опустился на 50-е место. Такие резкие скачки в рейтинге давно стали привычными, но продолжают вызывать вопросы.
Krsk.aif.ru разбирался, как работает популярный мониторинг, почему он не всегда объективен и каким данным о качестве воздуха стоит доверять.
Один датчик на всю страну.
Ключевая проблема IQAir — малое количество и расположение датчиков. Член общественного совета при Минэкологии края Владимир Тимошков приводит в пример африканское государство Чад.
«В этой стране не было ни одного датчика. Несколько лет назад американцы на своем посольстве в столице поставили один. И вот по этому одному датчику начали определять, насколько грязно в целом государстве», — рассказывает Тимошков.
Из-за частых пыльных бурь столица Чада на несколько лет стала самым грязным городом в мире, а сама страна — одной из самых грязных на планете. Все это — по показаниям одного-единственного датчика.
Похожая ситуация и в Красноярске. В городе на IQAir отображается всего шесть датчиков: три от Минэкологии и три частных, установленных жителями на Кузнецком плато, на улице Счастливая в Удачном и в микрорайоне Иннокентьевский. Для сравнения, сеть мониторинга КНЦ СО РАН насчитывает более 20 постов.
А также, именно по причине недостаточного числа датчиков или их расположения, в рейтинге IQAir не фигурируют такие города как Кемерово, Новокузнецк или Челябинск. Несмотря на то, что они регулярно входят в российские рейтинги самых грязных в стране из-за объема промышленных предприятий.
Пыльная буря в Дубае и частный сектор.
Систему легко могут «обмануть» не только промышленные выбросы, но и природные явления. По словам Владимира Тимошкова, Дубай, известный своей чистотой, регулярно попадает в топ грязных городов из-за мощных песчаных бурь.
«За несколько часов может надуть столько пыли, что датчики показывают превышение за весь месяц. Я наблюдал там скачки до 2000 микрограмм на метр кубический по PM2.5. В Красноярске такого я ни разу не видел», — отмечает эксперт.
Иногда для антирекорда не нужна даже буря — достаточно нескольких печных труб. Тимошков вспоминает случай на Ботаническом, произошедший около десяти лет назад. Один датчик, установленный рядом с 20 домами частного сектора, в пик топки печей показал 1200 мкг/м³.
«По показаниям этого сайта, в тот момент это было самое грязное место не только в России, но и на всем земном шаре. А все из-за 20 печных труб и удачно поставленного датчика», — заключает он.
Доверять, но проверять.
Несмотря на все недостатки, годовая статистика IQAir показывает для Красноярска положительную динамику. Если в 2021 году город был в «красной» зоне, то в годовом рейтинге за 2024 год он занимает 2194 место в мире. Помимо объективно грязных городов Китая и Индии, выше Красноярска стоят также европейские — Корсико в Италии, Краков и Люблин в Польше, и даже Валвейк в Нидерландах.
Более того, по наблюдениям экспертов, в ежедневном рейтинге Красноярск гораздо чаще бывает самым чистым городом, чем самым грязным. Например, 28 октября 2025 года он находится на 35 месте в рейтинге самых чистых городов мира.
Это лишь подтверждает, что системе IQAir нельзя доверять безоговорочно. Она собирает недостаточно данных, а ее показатели могут быть искажены из-за погоды или неудачного расположения одного-двух датчиков. Для получения объективной картины стоит обращаться к данным официальных постов Минэкологии края (krasecology.ru) и сети мониторинга КНЦ СО РАН, где точно известно, кто, где и каким оборудованием проводит замеры.