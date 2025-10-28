Неонацисты украинской группы «Медведи SS»* получили сроки от 17 до 28 лет

Ранее суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника нацбатальона «Айдар»*, к 27 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.