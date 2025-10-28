В мессенджере MAX заработал сервис «Платформа для партнеров»

Присоединиться к новому сервису могут компании, которые зарегистрированы в России и имеют свое приложение в RuStore. Они также должны пройти верификацию на Госуслугах или на сайте одного из аккредитованных банков. Как пояснили в краевом минсвязи, компании, присоединившиеся к «Платформе для партнеров» могут автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота, запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения, где продажи можно осуществлять прямо в МАХ без перехода на внешние ресурсы. Также можно создать канал предприятия для публикации контента.