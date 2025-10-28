В МВД рассказали подробности о муляже тела, висящем на дереве в Перми

Подробности об обнаруженном муляже тела на улице в Перми, рассказали в краевом ГУ МВД сайту perm.aif.ru.
Утром 28 октября жители заметили на улице Чкалова привязанное к дереву чучело, напоминающие тело человека. В полиции сайту perm.aif.ru сообщили, что таким образом неизвестные решили пошутить.
Но пермяки юмор не оценили. Многих такая находка с утра напугала, другие же переживают за психику детей. В ГУ МВД России по Пермскому краю напомнили, что никакие действия не должны приводить к нарушению спокойствия окружающих.
«Стражи порядка призывают граждан избирательнее относиться к форме выражения юмора, чтобы действия не приводили к ненужному волнению окружающих и расходованию ресурсов правоохранительной системы. Шутки должны оставаться адекватными и безопасными», — уточнили в полиции сайту perm.aif.ru.