Мишустин выделил средства на оснащение больниц Курской области

Мишустин выделил 700 млн руб на оснащение больниц и поликлиник в Курской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области, сообщили в правительстве РФ.

«Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.

Среди планируемого к закупке оборудования — аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-лёгочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах.

Ранее Мишустин отмечал, что выделение средств на дооснащение медицинских учреждений позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и населенных пунктах.