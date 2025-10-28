В аэропорту Иркутска открыли кратковременные стоянки у терминалов

Чтобы движение транспорта было максимально эффективным, территорию разделили на полосы. По первой могут ехать только автобусы и грузовики. Въезд для них организован у терминалов № 3 и № 1. Вторая полоса предназначена для такси и личных машин. Заехать на парковку у терминалов № 2 и № 3 можно только с улицы Ширямова.