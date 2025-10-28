В аэропорту Иркутска открыли кратковременные стоянки у терминалов

В аэропорту Иркутска открыли кратковременные стоянки, которые объединяют все три терминала. Ими могут пользовать водитель автобусов и легковых автомобилей. Как рассказали КП-Иркутск в воздушной гавани, парковка устроена таким образом, чтобы машинисты могли подъехать к самому терминалу, быстро высадить или встретить пассажиров, и сразу же продолжить свой путь.
— Зона остановки предназначена исключительно для быстрых остановок. До 10 минут пользоваться местом можно бесплатно, за превышение времени взимается дополнительная плата, — уточнили в пресс-службе аэропорта.
Чтобы движение транспорта было максимально эффективным, территорию разделили на полосы. По первой могут ехать только автобусы и грузовики. Въезд для них организован у терминалов № 3 и № 1. Вторая полоса предназначена для такси и личных машин. Заехать на парковку у терминалов № 2 и № 3 можно только с улицы Ширямова.