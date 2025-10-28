Клиническая краевая больница в Хабаровске получила новое оборудование

Ультразвуковая система для проведения диагностики поступила в поликлинику, относящуюся к краевой больнице имени профессора С. И. Сергеева в Хабаровске. Техника была закуплена при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
С помощью новой системы врачи будут исследовать органы брюшной полости и малого таза, сердце и сосуды. А всего с 2019 года больница получила более 50 единиц оборудования для реабилитации после инсульта.
«Также специалистами Краевой клинической больницы имени С. И. Сергеева внедрена в работу новая методика оперативного лечения тромбоэмболии легочной артерии, тромбозов и тромбоэмболии магистральных артерий и вен. Нововведение позволяет локально рассасывать опасные тромбы в кровеносных сосудах при помощи ультразвукового воздействия. Такая внутрисосудистая технология используется в регионе впервые и уже показывает положительные результаты», — добавили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.