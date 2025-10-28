В Минске определили 128 мест размещения платных парковок

Всего в перечне насчитывается 128 пунктов. Выделено три зоны. В первую включено три парковки (в Верхнем городе в границах площади Свободы, ул. М. Богдановича, Интернациональной, Зыбицкой, Энгельса на 171 машино-место, в Троицком предместье в границах улиц Сторожовской, Старовиленской, Троицкой набережной на 37 машино-мест, а также по улице Замковой, от улицы Освобождения до проспекта Победителей, на 178 машино-мест), во вторую — 103, в третью — 22.