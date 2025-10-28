В Минске определили 128 мест размещения платных парковок

Всего в перечне насчитывается 128 пунктов. Выделено три зоны. В первую включено три парковки (в Верхнем городе в границах площади Свободы, ул. М. Богдановича, Интернациональной, Зыбицкой, Энгельса на 171 машино-место, в Троицком предместье в границах улиц Сторожовской, Старовиленской, Троицкой набережной на 37 машино-мест, а также по улице Замковой, от улицы Освобождения до проспекта Победителей, на 178 машино-мест), во вторую — 103, в третью — 22.
Оператором определено государственное учреждение «Парковки столицы». В его функции входят взимание платы за парковку, фиксация невнесения или внесения ее не в полном размере, а также проведение претензионно-исковой работы.
Обозначено время бесплатного нахождения транспортного средства на этой территории, в том числе для посадки, высадки пассажиров, погрузки, разгрузки товаров: в течение 15 минут с момента въезда.
Утвержден размер платы исходя из заполняемости, места размещения парковки, времени и продолжительности использования, а также типа авто. Она составит от Br0,25 до Br4 (на территория Верхнего города — до Br7) за час.
В случае невнесения платы за парковку или внесения не в полном объеме, несвоевременно, размер оплаты составит одну базовую величину.