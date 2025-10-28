В Якутске отремонтировали участок улицы Ленской

Специалисты, в частности, обновили отрезок от улицы Жорницкого до дома № 18 на Ленской. Там они заменили асфальт, смонтировали водоотводные лотки, фонарные столбы и пешеходный светофор, уложили тротуарную плитку и засеяли газон. А всего в этом году в столице республики при поддержке национального проекта планируют привести в нормативное состояние 10 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 15,7 километра.