В Якутске отремонтировали участок улицы Ленской

Капитальный ремонт участка улицы Ленской провели в Якутске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Специалисты, в частности, обновили отрезок от улицы Жорницкого до дома № 18 на Ленской. Там они заменили асфальт, смонтировали водоотводные лотки, фонарные столбы и пешеходный светофор, уложили тротуарную плитку и засеяли газон. А всего в этом году в столице республики при поддержке национального проекта планируют привести в нормативное состояние 10 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 15,7 километра.
«Капитальный ремонт улицы Ленской значительно улучшит условия проживания жителей, обеспечит удобную транспортную доступность и сделает передвижение детей к школе безопасным и комфортным», — добавили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.