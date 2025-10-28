Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих

ВС РФ заменил название женщин-военнослужащих на военнослужащие женского пола.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановление пленума Верховного суда РФ.

«Слова “женщины-военнослужащие” заменить словами “военнослужащие женского пола”, — сказано в проекте.

Данный пункт проекта поясняет порядок службы беременных женщин и женщин с малолетними детьми.

Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше