Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановление пленума Верховного суда РФ.
«Слова “женщины-военнослужащие” заменить словами “военнослужащие женского пола”, — сказано в проекте.
Данный пункт проекта поясняет порядок службы беременных женщин и женщин с малолетними детьми.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
