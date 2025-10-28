Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Омской области простились сразу с двумя погибшими на СВО земляками

Трагическим известием о погибших в зоне проведения специальной военной операцией жителях Муромцевского района поделился глава местной администрации.

Источник: Комсомольская правда

Глава Муроцевского района Сергей Казанков сообщил вчера, 27 октября, о прощании сразу с двумя земляками, погибшими в зоне проведения СВО. В бою с украинскими националистами пали Артем Пантюхов и Михаил Зуев.

«Трагические новости продолжают приходить. В зоне СВО погиб Михаил Зуев, ему было 38 лет. У него остался сын. Мы проводили его в последний путь 27 октября. Прощание состоится на центральном кладбище в 12 часов. С прискорбием сообщаю о гибели еще одного нашего героя — Артема Пантюхова. Он погиб 14 августа в зоне СВО. У него осталась мама. Земляки, помните наших героев. Вечная память!», — говорится в некрологе на официальной странице Сергея Казанкова.

Также глава района выразил искренние соболезнования маме погибшего Артема — Наталье Николаевне Пантюховой, и сообщил о прощании с ним, которое пройдет 28 октября в селе Петропавловка.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким павших героев.