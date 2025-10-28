В районе Омской области простились сразу с двумя погибшими на СВО земляками

«Трагические новости продолжают приходить. В зоне СВО погиб Михаил Зуев, ему было 38 лет. У него остался сын. Мы проводили его в последний путь 27 октября. Прощание состоится на центральном кладбище в 12 часов. С прискорбием сообщаю о гибели еще одного нашего героя — Артема Пантюхова. Он погиб 14 августа в зоне СВО. У него осталась мама. Земляки, помните наших героев. Вечная память!», — говорится в некрологе на официальной странице Сергея Казанкова.