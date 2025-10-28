В ПГУ им. Шолом-Алейхема запущен киберфизический полигон для подготовки инженеров

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Материальная база Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема пополнилась уникальной установкой — киберфизическим полигоном для практической и исследовательской подготовки будущих инженеров, в том числе для горной отрасли. Применять и оттачивать навыки разработки будут студенты из «Р-школы», сообщили в пресс-службе университета.
«Полигон позволяет студентам работать в условиях, максимально приближенных к промышленным; решать “боевые” нестандартные задачи», — приводятся в сообщении слова ректора ПГУ им. Шолом-Алейхема Натальи Баженовой.
Киберфизический полигон — это сочетание виртуальных (компьютерных) и физических объектов. На первом цикле занятий в полигоне была запущена модель энергосистемы по стандартам Федеральной сетевой компании для наблюдения за работой защитных алгоритмов энергосети в реальном времени при различных аварийных сценариях.
«Полунатурное моделирование (HIL, HardwareintheLoop) подразумевает, что часть системы представлена ее математической моделью — цифровым двойником, а ключевые компоненты — реальным оборудованием. Это дает возможность исследовать взаимодействие модели и аппаратуры без вывода объектов на полноценный промышленный режим, минимизируя риски и затраты», — отмечается в сообщении.
На полигоне также обучают инженеров на виртуальной модели системы управления процессом флотации руды — ключевой технологии горно-обогатительной отрасли.
«В лабораторных работах студенты разрабатывают систему регулирования степени открытия клапанов, управляющих движением смеси между камерами. Вместо дорогостоящей установки используется модель процесса в режиме реального времени; обмен данными между контроллером и моделью осуществляется по промышленному протоколу, как в реальном производстве», — сообщает пресс-служба.
Оборудование для полигона установлено в рамках программы Министерства науки и высшего образования России «Приоритет-2030».