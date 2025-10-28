В ПГУ им. Шолом-Алейхема запущен киберфизический полигон для подготовки инженеров

Киберфизический полигон — это сочетание виртуальных (компьютерных) и физических объектов. На первом цикле занятий в полигоне была запущена модель энергосистемы по стандартам Федеральной сетевой компании для наблюдения за работой защитных алгоритмов энергосети в реальном времени при различных аварийных сценариях.