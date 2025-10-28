Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы стали чаще ремонтировать технику вместо покупки новой

Эксперты проанализировал потребительскую активность в Красноярском крае за август-сентябрь 2025 года. Оказалось, жители региона стали чаще ремонтировать технику, а не покупать новую.

Источник: Mail.ru

Эксперты проанализировали потребительскую активность в Красноярском крае за август-сентябрь 2025 года. Выводами делится красноярское отделение Банка России.

Оказалось, жители региона стали чаще ремонтировать технику, а не покупать новую. С начала года спрос на ремонт смартфонов вырос на 62%, компьютеров и ноутбуков — на 75%. Такая тенденция свидетельствует о более осмысленном подходе красноярцев к потреблению.

«Спрос очевидно охлаждается по многим группам товаров и услуг, оставаясь в некоторых сегментах высоким. Люди предпочитают покупке новых товаров ремонт и доработку тех, которыми владеют», — отметил управляющий отделением Сергей Журавлев.

При этом в отдельных сферах спрос продолжает расти. Так, продажи автомобилей увеличились из-за ожидания повышения утильсбора. Парикмахерские услуги стали пользоваться популярностью — спрос на них вырос на 21%, а интерес к франшизам салонов красоты увеличился в три раза.

В туризме ситуация неоднородна: бронирования отелей в крае выросли на 17%, а вот спрос на новогодние туры снизился. При этом зарубежные поездки остаются популярными, особенно в Китай после отмены визового режима.