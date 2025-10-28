Красноярцы стали чаще ремонтировать технику вместо покупки новой

Эксперты проанализировали потребительскую активность в Красноярском крае за август-сентябрь 2025 года. Выводами делится красноярское отделение Банка России.
Оказалось, жители региона стали чаще ремонтировать технику, а не покупать новую. С начала года спрос на ремонт смартфонов вырос на 62%, компьютеров и ноутбуков — на 75%. Такая тенденция свидетельствует о более осмысленном подходе красноярцев к потреблению.
«Спрос очевидно охлаждается по многим группам товаров и услуг, оставаясь в некоторых сегментах высоким. Люди предпочитают покупке новых товаров ремонт и доработку тех, которыми владеют», — отметил управляющий отделением Сергей Журавлев.
При этом в отдельных сферах спрос продолжает расти. Так, продажи автомобилей увеличились из-за ожидания повышения утильсбора. Парикмахерские услуги стали пользоваться популярностью — спрос на них вырос на 21%, а интерес к франшизам салонов красоты увеличился в три раза.
В туризме ситуация неоднородна: бронирования отелей в крае выросли на 17%, а вот спрос на новогодние туры снизился. При этом зарубежные поездки остаются популярными, особенно в Китай после отмены визового режима.