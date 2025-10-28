Красноярцы стали чаще ремонтировать технику вместо покупки новой

Оказалось, жители региона стали чаще ремонтировать технику, а не покупать новую. С начала года спрос на ремонт смартфонов вырос на 62%, компьютеров и ноутбуков — на 75%. Такая тенденция свидетельствует о более осмысленном подходе красноярцев к потреблению.