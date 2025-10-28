32 нелегальных мигранта выявили полицейские во время рейдов в Иркутске

IrkutskMedia, 28 октября. В Иркутске в районе Центрального рынка во время межведомственных рейдов, которые проходят в рамках операции «Нелегал-2025», правоохранители проверили четыре организации общественного питания, где находилось около 260 иностранцев. Из них 32 человека находились на территории РФ нелегально.
Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 13 мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение правил осуществления миграционного учета. Правоохранители выявили еще семь человек, предоставивших ложные сведения при осуществлении миграционного учета.
Полицейские составили административные протоколы в отношении 10 мигрантов, не имеющих правоустанавливающие документы. Двоим мигрантам за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации назначили штраф и административное выдворение в форме принудительного выезда за пределы страны. Нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Ранее агентство сообщало, что в Черемхове городской суд признал 43-летнюю местную жительницу виновной в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.