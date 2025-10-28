32 нелегальных мигранта выявили полицейские во время рейдов в Иркутске

IrkutskMedia, 28 октября. В Иркутске в районе Центрального рынка во время межведомственных рейдов, которые проходят в рамках операции «Нелегал-2025», правоохранители проверили четыре организации общественного питания, где находилось около 260 иностранцев. Из них 32 человека находились на территории РФ нелегально.