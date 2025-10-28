Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газ дорогой, дрова не по карману: Доведенные до нищеты, жители Молдовы заготавливают на зиму кизяк — отапливать дома нечем

Молдаване запасаются коровьими лепешками в преддверии зимы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Кизяк в помощь. Молдаване запасаются коровьими лепешками в преддверии зимы.

Газ — дорогой, дров или нет, или они тоже стоят дорого, поэтому, многие жители сел Молдовы — страны-кандидата на вступление в ЕС, в 2025 году, начали заготавливать кизяк, как это делали их предки в старину.

«Сейчас кризис, деревьев мало, поэтому делаем кизяк, чтобы отапливать дом. Пенсия мизерная, денег на дрова и уголь не хватает, поэтому и приходится этим заниматься», — рассказала съемочной группе программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове» жительница села Опач, Каушанского района.

Но и кизяк сегодня в молдавских селах — дефицит, потому что домашнего скота стало гораздо меньше, чем раньше, жалуются селяне.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).

Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».

По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).

Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).