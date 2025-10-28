У ритейлеров стали доступны наушники FreeBuds 7i с шумоподавлением до 90 дБ

По мнению профессора Юрия Каспарова, в наушниках FreeBuds 7i вполне можно слушать и симфоническую, и камерную музыку. «Такого ощущения зала, которое дают профессиональные наушники, здесь нет, но этого и не требуется, если учесть, что они предназначены как “аккомпанемент” для механической работы или прогулки, — отмечает он. — Тембровая палитра по-прежнему хорошо дифференцирована, и частотный диапазон не зауженный и не слишком широкий, а именно такой, который требуется для того, чтобы просто насладиться звучанием, занимаясь каким-то другим делом».