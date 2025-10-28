В Башкирии могут помиловать осужденного за незаконную рубку леса

В Башкирии может быть помилован местный житель, ранее осужденный за незаконную вырубку дерева. Специальная комиссия при главе республики рекомендовала применить акт милосердия в отношении этого человека.
Инцидент, приведший к судимости, произошел на территории Бурзянского лесничества, где мужчина срубил лиственницу и распилил ее на дрова. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, составила 151 тысячу рублей.
Как отметил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, осужденный полностью признал свою вину и добросовестно выполняет все предписанные судом обязательства.
Члены комиссии учли активную гражданскую позицию мужчины, его участие в лесовосстановительных работах и помощь семьям мобилизованных земляков. Также были приняты во внимание боевые заслуги, общественная деятельность и награды за работу в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.
Ходатайство о помиловании и снятии судимости было поддержано единогласно. Документы направлены на рассмотрение Президенту России, который примет окончательное решение по этому вопросу.
