Из-за зарослей повилики в Ростовской области ввели карантин

Отметим, что с введением карантинного режимы на зараженной территории устанавливается ряд строгих ограничений. В частности, запрещается вывоз и реализация любой сельхозпродукции без карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие в ней живых семян повилики. Также запрещено использовать территорию для выращивания семенного материала, выпасать сельскохозяйственных животных в период плодоношения сорняка и использовать зараженные отходы на корм скоту.