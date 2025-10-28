Ричмонд
Из-за зарослей повилики в Ростовской области ввели карантин

В Ростовской области ввели карантин из-за опасного растения-паразита.

Источник: Комсомольская правда

На территории Багаевского района Ростовской области в сентябре 2025 года выявлены два крупных очага опасного карантинного объекта — повилики. Общая площадь заражения составила 221,3 гектара. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской области.

В связи с выявленной угрозой на территории Ажиновского сельского поселения был введен карантинный фитосанитарный режим и установлена соответствующая зона. Утверждена программа мероприятий по локализации очагов и полной ликвидации популяции опасного растения-паразита.

Отметим, что с введением карантинного режимы на зараженной территории устанавливается ряд строгих ограничений. В частности, запрещается вывоз и реализация любой сельхозпродукции без карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие в ней живых семян повилики. Также запрещено использовать территорию для выращивания семенного материала, выпасать сельскохозяйственных животных в период плодоношения сорняка и использовать зараженные отходы на корм скоту.

