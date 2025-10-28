Ричмонд
Умер глава отдела управления воронежского Роспотребнадзора Александр Шукелайть

В Воронежской области в конце прошлой недели ушел из жизни начальник отдела надзора за условиями труда, по коммунальной и радиационной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Александр Шукелайть.

Источник: Роспотребнадзор

Он скончался в субботу, 25 октября. Официально эту информацию в пресс-службе ведомства подтвердили только сегодня.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Александр Болеславович был настоящим профессионалом, который строил свою работу на принципах ответственности и порядочности. Коллеги отмечали его глубокие знания, многолетний опыт и душевную теплоту, которую он щедро дарил окружающим.

«Память о нашем дорогом сотруднике, настоящем профессионале своего дела, человеке с большой душой, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении.

Прощание с Александром Шукелайть состоится в среду, 29 октября, в 10:30 по адресу: улица Космонавтов, 21. После этого в 12:00 на Лесном кладбище пройдет отпевание.