Умер глава отдела управления воронежского Роспотребнадзора Александр Шукелайть

Он скончался в субботу, 25 октября. Официально эту информацию в пресс-службе ведомства подтвердили только сегодня.



В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Александр Болеславович был настоящим профессионалом, который строил свою работу на принципах ответственности и порядочности. Коллеги отмечали его глубокие знания, многолетний опыт и душевную теплоту, которую он щедро дарил окружающим.



«Память о нашем дорогом сотруднике, настоящем профессионале своего дела, человеке с большой душой, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении.



Прощание с Александром Шукелайть состоится в среду, 29 октября, в 10:30 по адресу: улица Космонавтов, 21. После этого в 12:00 на Лесном кладбище пройдет отпевание.