В Челябинске на 11% повысится плата за содержание жилья

В Челябинске с 1 декабря вырастет плата за содержание жилого помещения. Такое решение приняли в Городской думе. Рост составит 11%.
Плата за содержание жилья — это те деньги, которые получает управляющая компания или ТСЖ за то, что следит за общим имуществом в многоэтажке, обеспечивает работу лифта и мусоропровода, уборку в подъезде, высылает слесаря или электрика для устранения аварий в квартирах.
Новый размер платы будет зависеть от характеристик дома (например, от того, есть ли в здании лифт, мусоропровод, газовое оборудование, — все это требует дополнительного обслуживания). В итоге сумма составит от 24 рублей 66 копеек до 33 рублей 12 копеек за каждый квадратный метр квартиры.
Как пояснили в пресс-службе Гордумы, челябинцы могут проигнорировать общегородское повышение платы, если согласуют с управляющей компанией собственный тариф и утвердят его на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.