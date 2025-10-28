В Челябинске на 11% повысится плата за содержание жилья

Плата за содержание жилья — это те деньги, которые получает управляющая компания или ТСЖ за то, что следит за общим имуществом в многоэтажке, обеспечивает работу лифта и мусоропровода, уборку в подъезде, высылает слесаря или электрика для устранения аварий в квартирах.