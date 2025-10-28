Петербуржцам объяснили, как мошенники выдают себя за председателей ТСЖ

«Злоумышленники создают в Telegram фальшивые группы от имени председателя, используя его фотографию и имя. В таких группах рассылаются сообщения якобы об обновлении списка жильцов ТСЖ», — говорится в сообщении.
Гражданам напомнили, что важно не переходить по ссылкам из непроверенных источников и не вводите логины, пароли или одноразовые коды из СМС. Издание «Мойка78» уточняет, что официальные уведомления от ТСЖ всегда публикуются через проверенные каналы связи.
