Петербуржцам объяснили, как мошенники выдают себя за председателей ТСЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября, ФедералПресс. В России зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на жителей многоквартирных домов. В телеграм-канале «Ленинградский Cyber — страж» пишут, что цель мошенников — получить доступ к системе ГИС ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленники создают в Telegram фальшивые группы от имени председателя, используя его фотографию и имя. В таких группах рассылаются сообщения якобы об обновлении списка жильцов ТСЖ», — говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что важно не переходить по ссылкам из непроверенных источников и не вводите логины, пароли или одноразовые коды из СМС. Издание «Мойка78» уточняет, что официальные уведомления от ТСЖ всегда публикуются через проверенные каналы связи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцев обманывают при заказе корпоративных мероприятий.