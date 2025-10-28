Ричмонд
В Воронеже устраняют коммунальную аварию, оставившую без воды сотни домов

На время проведения ремонтных работ для местных жителей организовали подвоз технической воды.

Источник: АиФ Воронеж

Сотрудники «РВК-Воронеж» устраняют аварию на водоводе диаметром 500 мм на улице Дорожной, из-за которой жители Советского района остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Повреждение произошло на сложном участке, где водопровод проложен в двух футлярах, а над ним проходит канализационный коллектор. Такое расположение значительно осложняет проведение ремонтных работ.

Аварийная бригада уже разработала котлован площадью 120 кв. м. и глубиной пять метров, а затем осушила его. После определения места и характера повреждения специалисты продолжили земельные работы. По их завершению они приступят к ремонту.

На время его проведения для местных жителей организован подвоз технической воды у домов № 58/1, 58/2 и 58/3 на улице Пеше-Стрелецкой.